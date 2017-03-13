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Две молодые англичанки после посещения Латвии рассказали своим подписчикам в Youtube о своих впечатлениях от местных сладостей, пишет портал Kasjauns.lv.

Кетия и Сэма начинают свое видео с рассказа о том, что они являются парой, а в Латвии были во время Международного женского дня.

"Мы с моей второй половинкой были в Латвии. Заранее хотим извиниться, если заденем какого-то латвийца, но вот наше мнение о том, что мы попробовали", - говорит одна их девушек.

На протяжении 25 минут они пробовали накупленные в Латвии сладости. Стоит отметить, что в корзине девушек были не только местные продукты, но и шоколад эстонской компании Kalev, конфету Mambo и лимонад Enjoy, которые тоже производят не в Латвии.

Девушкам совсем не понравились конфеты Vēsma, которые производит Laima, а также леденцы "Рачки" и шоколад Tagad. При этом пара была в восторге от булочек с корицей из Rimi.

Видео можно посмотреть ЗДЕСЬ.