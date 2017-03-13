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В России набирает силу новая волна забытой было моды на политические имена для младенцев. Во многих регионах появились первые Путины, Медведевы, Крымы, Сирии и Шойгу, пишет портал kasjauns.lv.

Портал считает, что это продолжение тенденции, которая появилась после событий Октябрьской революции 1917 года и Сталинских времен, когда множество детей получали "революционные" имена: Октябрина, Ленин, Нинель (Ленин наоборот), Владлена (Владимир Ленин), Сталин и тому подобные.

"Родители продолжают давать своим детям странные и революционно-коммунистические имена, чтобы таким образом высказать свое подчинение диктатуре и ее тиранам", - считает портал.

Ссылаясь на журнал "Огонек" портал пишет о семье приезжих из Таджикистана, проживающей в деревне Легково Владимирской области, где появился первый Путин. Двухлетнего мальчика по имени Расул переименовали по указанию его деда Рахмона Джураева.

В Россию Рахмон попал 20 лет назад, избегая участия в гражданской войне в Таджикистане. Став членом партии "Единая Россия", он украсил стены своего дома портретами действующего президента России - Владимира Путина. Одна из комнат дома превращена в своеобразный музей, и наполнена сувенирами с изображениями президента.

Джураева старшего злит, если кто-то в семье с ним не согласен.

"Если мой сын что-то не так скажет про президента, я соберу его вещи и скажу, чтобы он шел вон", - говорит Джураев.

В свою очередь, своего внука Джураев так решил назвать после того, как прочел, что в Египте один из жителей назвал Путиным своего сына.

"Почему живущим в Египте, можно называть своего сына Путиным, а мне жителю России, который готов умереть за президента, нельзя", - считает Рахмон.

Дедушка уверен, что такое имя пойдет внуку на пользу: в школе его будут уважать, а в дальнейшем его ожидает блестящая военная карьера.

"Его никто не тронет, даже, когда всех уволят. Наоборот, ему повысят зарплату", - говорит Джураев.

Следующего внука решено назвать Шойгу, в честь министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу.

Надо отметить, что в России есть и другие "политические дети". Например, в 2011 году в Омске родители одной из своих дочек выбрали имя Медмиа - в честь Дмитрия Медведева. В 2014 году жители Екатеринбурга назвали своего новорожденного сына - Крым. В Нижнем Тагиле есть девочка по имени Россия, а в Москве - Сирия.

В свою очередь, Дума РФ подтвердила законопроект, согласная которому запрещено давать детям странные имена, имена содержащие цифры, ругательства и аббревиатуры. Фамилии государственных чиновников такими не являются.

Это означает, что у молодых родителей больше не будет возможности требовать своего ребенка назвать, к примеру, БОЧ рВФ 260602 (Биологический Объект Человек рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26.06.2002 года). В Чертановском загсе Москвы родителям отказали в регистрации этого имени, что привело к долгим судебным разбирательствам.

Также в России стало невозможным назвать своего ребенка в честь Дьявола. Известны случаи в Ижевске и в Перми, когда родители, приверженцы сатанизма, хотели назвать своих сыновей Люциферами.

В свою очередь, у латвийских родителей есть определенная свобода, и Путины, Крымы и Медведевы могли бы появиться и у нас. Закон в Латвии предусматривает, что ребенку можно дать двойное имя. Имена, в таком случае, по правилам пишутся подряд, без запятых. Например, Иева Карина или Айвар Юрис.

Регистрируя факт рождения ребенка у родителей нет ограничений. Это могут быть и имена, которые не внесены в официальный календарь. Главное условие, чтобы в имени соблюдалось правило написания имен собственных в латышском языке, и использовались только буквы латышского алфавита. Каждое имя должно иметь окончание в соответствии с грамматическими нормами латышского языка. Это означает, в частности, что в Латвии нельзя зарегистрировать имя, в котором содержатся буквы Х или Y.

В свою очередь, закон запрещает давать имена, которые могут задеть честь или оскорбить ребенка. Это означает, что нельзя зарегистрировать, например, имя, типа Идиот или Дьявол.

Портал kasjauns.lv выяснил, что в Латвии нет ни одного Вейониса или Мурниеце, но приводит список необычных имен, которые появились в последние годы: Айша Луана, Алдарс, Алпс, Арни, Ани, Диора, Эльжбета, Иви, Космо Гоку, Лилу, Манфредо Брандо, Масон, Матрона, Милолика, Ролло, Роурий, Сатина, Угне, Всемил, Вира.

Как писал Mixnews ранее, Управление по делам гражданства и миграции в начале года опубликовало наиболее популярные имена, которые родители дали своим детям в 2016 году.

Наиболее популярным мужским именем в 2016 году стало Роберт, за ним следуют Густав, Даниель, Оливер, Марк, Карлис, Маркус, Эмил, Артем и Ральф. Среди девочек наиболее популярным именем было София, а также Эмилия, Алисе, Марта, Анна, Элза, Виктория, Паула, Элизабете и Эвелина.

Опубликованы также самые необычные имена года. У мальчиков это Майами, Дерен, Дерек, Элиот, Эраст, Калеб, Перконс-Салвадорс, Фрэнклин, Ллойд, Форест, Рамзес, Калум, Дуэйн, Масимо, Одриан, Эзра-Клавс, Абель, Эрлен, Лучезар и Намейсис.

Среди девочек самыми необычными именами названы Миа-Лилу, Хетия, Керолайн, Карла Арика, Элфа, Элва, Милада, Хейда-Фрейя, Фебе, Монсеррат, Анна-Роко, Дивина, Элло, Кейко, Виргиния, Наоми-Ноэла, Нерис, Касандра-Эдисон-Алиана, Орнелла, Аурия.