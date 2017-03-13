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В прошлом году оформлено 128,511 тыс. протоколов о зафиксированных стационарными и передвижными фоторадарами нарушениях, и чаще всего превышали скорость, были водители "BMW", "Porsche" и "Ferrari", сообщили в Госполиции.

По зафиксированным стационарными фоторадарами превышениям скорости в 2016 году оформлено 97,257 протоколов. Примерно в 73% случаев водители превысили разрешенную скорость до 20 км/час.

Число таких нарушителей составило 73,84 тыс. 23% или 22,699 тыс. нарушителей превысили скорость до 30 км/час.

По зафиксированным передвижными фоторадарами превышениям скорости было оформлено и отправлено нарушителям 31,254 тыс. протоколов.

Примерно 47% нарушителей превысили разрешенную скорость до 20 км/час, 39% - до 30 км/час.

В 2016 году были зафиксированы и такие нарушители, которые превысили разрешенную скорость движения вдвое.

Так, один "Mercedes Benz E350" мчался со скоростью 148 км/час на участке, где разрешено движение со скоростью 50 км/час. В местах с такой же разрешенной скоростью ее превысили также водители "BMW 730", "Audi 80 Avant" и "BMW 330".

Водитель "BMW X5 M50D" вместо разрешенной скорости 70 км/час ехал со скоростью 189 км/час.

В таких же местах скорость превысили водители "BMW X5 M50D", "BMW M6", "Mercedes Benz E220" и "Volvo V60". Водитель "Porsche Panamera" ехал со скоростью 194 км/час вместо разрешенных 90 км/час.

Его "коллегами" по превышению скорости в прошлом году были водители "Ferrari 360 Modena", "SAAB", "Mitsubishi Galant" и "BMW".