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Плохое положение государственной системы здравоохранения в Латвии выгодно для частных страховых компаний, которые, в свою очередь, обслуживают в том числе министров, депутатов и чиновников. Об этом сегодня пишет газета Latvijas Avīze.

В Латвии проживает около 900 тысяч работающих людей, из них примерно треть или 300 тысяч имеют личные полисы страхования здоровья. Из этих 300 тысяч около 100 тысяч являются государственными и муниципальными чиновниками, что означает, что их страхование обеспечивается за счет налогоплательщиков, а также что они имеют возможность получать медуслуги в обход очередей и в привилегированном порядке, указывает издание.

Это касается и премьер-министра, и министров, задача которых – заботиться о том, чтобы Латвия сместилась с ведущих позиций в Евросоюзе по смертности населения. Стоит отметить, что в обеспечении страхования для министров, депутатов и чиновников за счет налогоплательщиков нет ничего противозаконного, так как это регулируется Законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных структур и структур самоуправлений, отмечает LA.

Возникает вопрос: должны ли политики, которые на протяжении долгих лет не смогли обеспечить жителей должным здравоохранением, получать бонусы для собственного здоровья? Особенно учитывая то, что эти бонусы не получают врачи, которые работают на пределе сил. Обычный латвиец, нуждаясь в медицинской помощи, ждет в очереди неделю или месяц, тогда как политик или чиновник, предъявив страховой полис, попадает к врачу незамедлительно, пишет автор статьи.

Президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин подтверждает, что большая часть услуг, которые чаще всего предоставляются в рамках страхования, фигурируют и среди оплачиваемых государством.

«Это абсолютно свободный рынок, который регулируется спросом и предложением. Мы все хорошо знаем, что осенью заканчиваются государственные квоты и образуются очереди. В связи с этим у страховщиков есть возможность сформировать свою корзину услуг и выставить ее на свободный рынок. У страховщиков в этом смысле развязаны руки, никакой закон не регулирует то, что они могут делать, и что – нет», - сказал Абашин.

Чем лучше в государстве система здравоохранения, тем меньше у страховщиков дел. Чем хуже – тем больше они могут предложить, резюмирует LA.