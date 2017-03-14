Общество |

С 14-го по 17 марта латвийские школьники будут сдавать централизованные экзамены по иностранным языкам – английскому, немецкому, русскому или французскому. На основании правил Кабинета министров и в этом году у школьников есть возможность заменить централизованный экзамен по иностранному языку тестом в международной организации. В этом году такую возможность планируют использовать 280 учеников.

Экзамены разделены на устную и письменную часть. Во вторник и среду ученики сдают экзамен по английскому языку, 15 марта состоится экзамен по немецкому языку, 16 и 17 марта - по русскому языку, 17 марта - по французскому.

12 апреля состояться экзамены в 12-х классах. Экзамен по физике будут сдавать 1743 учащихся, по химии - 1647, по естественным наукам - 521. В мае пройдут остальные централизованные экзамены, а сертификаты о получении общего среднего образования будут вручать 29 июня.

Напомним, латвийские школьники сдают экзамены по иностранным языкам во время весенних каникул с 2013 года. Как отмечает Министерство образования, это позволяет снизить нагрузку для выпускников при сдаче остальных экзаменов в июне.