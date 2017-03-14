Общество |

Министерство обороны не будет закупать для военных вместо промокающих ботинок другую модель, а своими силами попробует улучшить уже имеющиеся, сообщает Русское вещание LTV7.

Земессарги продолжают жаловаться на экипировку. Выданные ботинки в дождь очень быстро промокают. Да и снять мокрую обувь при необходимости — непросто.

"Я сам уже перепробовал много решений. Одно из них — защитный аэрозоль. Из своего опыта могу сказать — в снегу его хватает на 4-5 часов, а учения длятся как минимум 2 дня. Есть также всякие мази, крема — они отталкивают влагу лучше. Выдерживает день – полтора, но это при нормальной нагрузке. Если идем, например, по болоту, проблема опять появляется", - рассказывает земессаргс студенческого батальона Рейнис Брувелис.

"Во время учений на полигоне я обычно ношу ботинки, которые я сам себе купил. Они меньше пропускают влагу и их проще снять или надеть. Что важно в случае тревоги, когда всё решают минуты и секунды", - делится другой земессаргс студенческого батальона Мартиньш Гринбергс.

Что касается зимней обуви — возражения служащих уже учли, и вместо замшевых ботинок закупили кожаные. У части земессаргов такие уже есть. Однако летнюю обувь, к которой больше всего претензий — начальник штаба оценивает хорошо.

"Самое главное здесь, всё же — чтобы они были удобными, и чтобы обеспечивали какую-нибудь минимальную защиту в лесу от веток, в том числе и от осколков от взрывчатых веществ. Летние ботинки не должны иметь никакую особенную влагоустойчивость", - считает начальник штаба Земессардзе, полковник Имантс Зиединьш.

Несмотря на то, что в следующем году оборонный бюджет Латвии должен получить дополнительно порядка 80 млн евро — закупки новой модели ботинок не предвидится. У ведомства будут другие расходы — вооружение и военная инфраструктура. Впрочем, по словам министра существующую экипировку министерство планирует улучшить.

"Да мы идем вперед, думаем, сотрудничаем с нашими научными институтами, университетами. Как улучшить всё то, что у нас уже есть", - заверяет министр обороны Раймондс Бергманис.

Пока же земессарги говорят — защищать государство они будут в любых сапогах. Но если государство выделит больше денег на экипировку — делать это будет чуть легче.