Общество |

В пятницу вечером начались ремонтные работы коммуникаций водопровода и канализационных труб на перекрестке улиц Александра Чака и Пернавас, в результате чего были установлены ограничения в движении транспорта.

Работы продлятся до 19 марта, сообщает Rīgas ūdens. Перебои с водоснабжением не предусмотрены. Однако возможно временное помутнение воды в окрестных домах.

Автомобилистам следует учесть, что на время ремонтных работ движение будет ограничено во всех направлениях, поскольку работы будут проводиться в центре перекрестка. В районе этих улиц могут образовываться транспортные заторы.

Ремонтные работы продолжатся и в ночное время суток, поэтому может быть превышен допустимый уровень шума.

В связи с ремонтными работами ограничено движение на перекрестке улиц А. Чака и Пернавас. Поэтому 47-й автобус, по направлению на конечную остановку Abrenes iela поедет по А. Деглава, затем по мосту на А.Деглава, улице Таллинас, А. Чака и далее по маршруту.

Водителям транспортных сресдвт необходимо учесть, что во время ремонтных работ будет ограничено движение на перекрестке во всех направлениях.

Съезжая с Земитанского моста сохраняется одна полоса движения прямо и одна - для поворота на право;

Передвигаясь по улице Пернавас со стороны улицы Бривибас - будет открыта одна полоса налево, одна прямо и одна - для поворота на право;

Передвигаясь по улице Пернавас со стороны улицы Аугуста Деглава – будет созранения одна полоса для езды прямо и одна для поворота направо;

Передвигаясь по улице Александра Чака из центра - сохраняется две полосы движения прямо (заканчивается ~100м до перекрестка перед полосой общественного транспорта ивозобновляется для езды прямо и для поворота направо от нее) и одна - для поворота налево.

Исполнителю работ, компании Вinders поручено установить на дорогу знаки, предупреждающие об объездных путях, а также предупредить жителей и предприятия, которые живут или работают в этом месте о возможностях временной стоянки, подъезда, а также о движении оперативного и общественного транспорта.

Ремонтные работы проводятся во время школьных каникул, когда в городе меньше транспортных средств и пробок.