Рижан приглашают на бесплатные курсы по натурализации (3)

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Общество | 14 марта 2017 года, 10:32

Общество Inovāciju atbalsta centrs начало регистрацию на бесплатные курсы по натурализации.

На курсах можно будет освоить языковую часть (30 академических часов по латышскому языку), историю Латвии, Сатверсме и культуру (30 академических часов). Всего – 60 академических часов.

Правила приема на курсы натурализации:

  • нужно быть жителем Риги (по декларации);

  • нужно подать в Управление по делам гражданства и миграции заявление о получении гражданства в порядке натурализации.

Регистрация участников курсов будет проходить в online-режиме на домашней страничке www.inovacijucentrs.lv, а также в отделениях Управления по делам гражданства и миграции.

Курсы по натурализации организуются в рамках проекта Mēs – PAR Latvijas pilsonību II. Проект софинансируется Департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы в рамках программы интеграции.

фото: Mixnews.lv

Комментарии 3
xxx1 час назад
Опаздали,скоро Российское будут выдавать без натурализации. Сотни тысяч россиян
В Латвии......


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12341 час назад
Вещь полезная для тех кто хочет уехать,но лично мне пока оно и даром не нужно!Голосовать все равно у нас не за кого!)
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12341 час назад
Да я думаю многие россияне из принципа теперь откажутся от Латвийского гражданства,в пользу Российского)
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