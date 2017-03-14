Рижан приглашают на бесплатные курсы по натурализации (3)
Общество Inovāciju atbalsta centrs начало регистрацию на бесплатные курсы по натурализации.
На курсах можно будет освоить языковую часть (30 академических часов по латышскому языку), историю Латвии, Сатверсме и культуру (30 академических часов). Всего – 60 академических часов.
Правила приема на курсы натурализации:
нужно быть жителем Риги (по декларации);
нужно подать в Управление по делам гражданства и миграции заявление о получении гражданства в порядке натурализации.
Регистрация участников курсов будет проходить в online-режиме на домашней страничке www.inovacijucentrs.lv, а также в отделениях Управления по делам гражданства и миграции.
Курсы по натурализации организуются в рамках проекта Mēs – PAR Latvijas pilsonību II. Проект софинансируется Департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы в рамках программы интеграции.
фото: Mixnews.lv
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