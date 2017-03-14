Общество |

Общество Inovāciju atbalsta centrs начало регистрацию на бесплатные курсы по натурализации.

На курсах можно будет освоить языковую часть (30 академических часов по латышскому языку), историю Латвии, Сатверсме и культуру (30 академических часов). Всего – 60 академических часов.

Правила приема на курсы натурализации:

нужно быть жителем Риги (по декларации);

нужно подать в Управление по делам гражданства и миграции заявление о получении гражданства в порядке натурализации.

Регистрация участников курсов будет проходить в online-режиме на домашней страничке www.inovacijucentrs.lv, а также в отделениях Управления по делам гражданства и миграции.

Курсы по натурализации организуются в рамках проекта Mēs – PAR Latvijas pilsonību II. Проект софинансируется Департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы в рамках программы интеграции.

фото: Mixnews.lv