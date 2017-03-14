Общество |

Латвийский союз делового партнерства (ЛСДП) выступил с инициативой создания в республике частных тюрем для бизнесменов. Однако вряд ли она найдет поддержку у правительства и общественности, считают в Управлении мест заключения Латвии, пишет газета "Сегодня".

Как в интервью газете рассказала заместитель председателя правления ЛСДП Мирдза Барбала, иногда бизнесменов осуждают несправедливо.

"Нередко, к сожалению, бывает так, что бизнесмены осуждаются несправедливо. В этой связи к ним в обществе начинают относиться как к мошенникам и преступникам. Частные тюрьмы для предпринимателей позволят сломать этот стереотип. Мы уверены, что если делового человека поместить в криминальную среду, которая царит в наших тюрьмах, то он оттуда выйдет уже изменившимся в худшую сторону. Подобная практика ведет к тому, что бизнес будет сращиваться с криминалом", — сказала она.

По ее словам, общественная организация прорабатывает идею о введении исправительных учреждений на коммерческой основе для бизнесменов. Цели этой инициативы гуманистические — дать осужденным возможность для успешной реабилитации. Подобные тюрьмы есть в США, Великобритании, Норвегии, Австралии.

Однако вряд ли общество поддержит этот проект, отмечает издание. Многие помнят скандал с тюрьмой в городке Вецумниеки близ Риги. заключенные там жили на поселении рядом с обычными гражданами, работали по найму. Несколько лет назад в помещениях сделали ремонт, пресса негодовала: убийцы живут в таких условиях, которые имеются далеко не у всех законопослушных граждан. В начале этого года "лавочку" прикрыли.

Добавим, что частные тюрьмы в некоторых странах действительно похожи на курорт. Осужденным в США доступы баня, фитнес–клуб, услуги массажа и т. п. Оплачивается сервис за счет доходов родственников. Думается, вряд ли подобное возможно у нас, отмечает газета.

Тем более что сейчас, по словам главы Управления местами заключения ЛР Илоны Спуре, в Латвии готовится реформа уголовного законодательства, а также тюремная реформа: мест заключения станет меньше.

"Сейчас в Латвии 10 тюрем, через несколько лет по проекту Министерства юстиции станет 6 — по одной–две на регион. Зато они будут большие, современные и мультифункциональные: рядом будут и полиция, и суд — весь цикл отправки преступника за решетку в одном квартале", — рассказала она.

Частные тюрьмы не нужны еще и потому, что в советские времена можно было сесть на два года за кражу банки варенья. Даже после обретения независимости от СССР в 1991 году Латвия сохранила советскую привычку чуть что сажать людей за решетку, сообщает "Сегодня".

"С тех пор все изменилось: судьи все чаще приговаривают преступников и правонарушителей к общественным работам. До 1999 года таких приговоров не было совсем, в 2011 году их стало уже 28,5%, а в 2015 году они составили 53% от всех приговоров", — отметила глава Управления мест заключения ЛР.