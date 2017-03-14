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Предприятие Latvijas Finieris подарило служащим Земессардзе несколько специализированных медицинских рюкзаков, об этом сообщает канал TV3.

Журналисты телеканала отмечают, что латвийские земессарги с момента начала службы нуждались в медицинском оснащении. До прошлого года ситуация казалась совершенно безнадежной. Только после нескольких сюжетов и статей об этой проблеме в СМИ, государство выделило современные, индивидуальные аптечки для военных.

Между тем, большие медицинские рюкзаки, рассчитанные на целый взвод или группу в 30-50 солдат, военные приобретали сами. Чаще всего такие покупки делались на пожертвования, либо в сотрудничестве с меценатами.

Вчера, 13 марта, 17-й батальон противовоздушной обороны Земессардзе получил четыре медицинских сумки от предприятия Latvijas Finieris.

"Инициаторами выступили сами земессарги. Подаренные рюкзаки, это, конечно, небольшое материальное приобретение. Но, это наше отношение к ситуации в Латвии. Ведь многие работники нашего предприятия служат в Земессардзе", - отмечает член правления предприятия Latvijas Finieris Янис Старис.

Сержант Гунтарс Янсонс объясняет, что подобное оснащение может пригодиться в любой ситуации, будь то поиск пропавших, ликвидация пожара или наводнения.

"Военное снаряжение так эволюционировало, что сейчас в обыкновенный рюкзак помещается более 300 полезных вещей. Такая экипировка предназначена для оказания первой помощи, до момента когда раненый будет доставлен в больницу: при переломах, огнестрельных или ножевых ранениях. Здесь есть инструменты для остановки кровотечений, шины, мази от ожогов и другие необходимые средства. Такая сумка может обеспечить взвод, который находится в полевых условиях. Эту аптечку можно использовать помогая любому пострадавшему", - поясняет Гунтарс.

Тем не менее, для служащих - это важное приобретение, так как раньше многим приходилось пользоваться устаревшей медицинской экипировкой. Пожертвования для Земессардзе от латвийских предприятий увеличились, с тех пор, как земессарги стали откровенно высказываться о жалком состоянии инвентаря или же его отсутствии.

Как писал Mixnews ранее, Земессарги продолжают жаловаться на экипировку. Выданные ботинки в дождь очень быстро промокают. В свою очередь, Министерство обороны не будет закупать для военных вместо промокающих ботинок другую модель, а своими силами попробует улучшить уже имеющиеся.