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Фото/LETA/Artūrs Neitāls

В 2020 году перед зданием Национальной библиотеки будет установлен монумент участникам борьбы за независимость Латвии, который дополнит памятный комплекс левого берега Даугавы. Памятник с определенным политическим значением на левом берегу Даугавы по-своему дополнит памятник Освободителям Риги, в интервью телеканалу LNT заявил председатель Совета по памятникам Рижской думы Оярс Спаритис.

Саму идею о памятнике уже давно развивает Фонд памяти Латвийского центрального совета. На данный момент принято решение поставить памятник не только Константину Чаксте, как предполагалось раньше, но и всем участникам латвийского Сопротивления, а также тем, кто боролся за восстановление независимости Латвии с 1940 по 1991 год.

"За независимость боролись партизаны, послы, бывшие в изгнании, представители Народного фронта и группа Хельсинки-86", - отмечает фонд.

Председатель Совета по памятникам Рижской думы Оярс Спаритис также оценивает идею положительно. Он отмечает, что расположение выбрано удачно.

"Новое место установки можно превратить в значимое и символично-церемониальное место, куда можно водить экскурсии. Здание Национальной библиотеки уже становится декоративным, и одновременно политическим местом-символом, которое привлекает посетителей. К тому же еще один памятник с определенным политическим значением на левом берегу Даугавы по-своему дополнит памятник Освободителям Риги", - поясняет Спаритис.

Памятник решено установить на пожертвования, и открыть к 2020 году. Местом для установки выбрали набережную улицы Мукусалас, а именно - газон у подножия здания Латвийской Национальной библиотеки ("Замок света"), на месте освободительных боев с армией Бермонта.

К осени 2017 года Фонд памяти Латвийского центрального совета планирует подготовить сметы и объявить конкурс на внешний вид монумента.

"Памятник может быть современным. Скорее всего это не будет что-то предметное. Конечно, мы разрабатываем эскиз на основе силуэта личности, которая будет символизировать национальное движение Сопротивления", - поясняет представитель фонда.

Идею поддержал и латвийский историк Улдис Нейбургс.

"Это история, значение которой не изменилось за 50 лет. История сохранялась, позволяя нам сопротивляться и бороться за свою независимость. У нас есть очень много памятных мест (1941 и 1949 года, жертвам депортации, Холокоста), но нет общего памятного места сражавшимся за независимость Латвии", - объясняет Нейбургс.

Напомним, в начале 2000-х, при поддержке политиков, деятелей искусств и предпринимателей, был разработан эскиз к монументу Константину Чаксте. Но инициаторы получили отказ на установку на месте, где ранее находился памятник Ленину (перекресток ул. Бривибас и ул. Элизабетес).