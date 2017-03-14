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Осужденный за киберпреступления и освобожденный из тюрьмы США гражданин Латвии Денис Чаловский, известный как "имантский хакер" получил квалификацию специалиста по защите личных данных.

Сертификат был выдан латвийской Государственной инспекцией данных. Об этом сам Чаловский сообщил в своем аккаунте в Facebook.

"Государственная инспекция данных присвоила мне квалификацию специалиста по защите личных данных и выдала сертификат специалиста по защите личных данных! Спасибо замечательным преподавателям Агнесе Бобович и Арнису Пуксту", - написал он.

Как уже сообщал Mixnews, Денис Чаловский вместе с гражданином России Никитой Кузьминым и жителем Румынии Михаем Паунеску обвинялся в разработке компьютерного вируса "Gozi", заразившего более миллиона компьютеров по всему миру, в том числе компьютеры NASA.

6 января 2016 года американский суд признал Чаловского виновным в инкриминируемых ему преступлениях и приговорил его к тюремному сроку, который равноценен времени, уже проведенному им в тюрьме.

Сейчас Чаловский работает ИТ-специалистом в латвийском обществе врачей, является создателем портала Stopbedres.lv, а также выступил инициатором сбора подписей за публикацию имен всех недобросовестных сотрудников Службы государственных доходов и чиновников других госучреждений.