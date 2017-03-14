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В Риге в 2016 году сократилось число детей, проживающих в учреждениях опеки и снизилось число случаев прерывания прав опеки, свидетельствует отчет Рижского сиротского суда, который во вторник, 14 марта, утвердили депутаты Комитета по социальным вопросам Рижской думы.

В прошлом году Рижский сиротский суд прервал права опеки 298 лицам. По сравнению с предыдущими годами это значительно меньше. Например, в 2014 году прав опеки были лишены 357 лиц, а в 2015-м – 316 лиц.

Эта тенденция объясняется изменениями в законе «О сиротских судах», согласно которым, сиротскому суда перед открытием дела о прерывании прав опеки родителей следует провести первичный анализ рисков (взаимозависимость родителей, нежелание признавать наличие проблем и т.д.), сообщить родителям о последствиях и поручить им в сотрудничестве с социальной службой в установленные сроки исключить обстоятельства, негативно влияющие на развитие ребенка. Только потом, если родители в установленные сроки этого не делают и пребывание ребенка в семье представляет опасность для его жизни или здоровья, сиротский суд принимает решение о прерывании прав опеки родителей и изъятии ребенка из семьи.

Кроме того, изменилось и отношение общественности, и люди стали чаще сообщать в ответственные учреждения о проблемах в семьях, чтобы сиротский суд и социальная служба могли своевременно принять меры и помочь семье в решении социальных проблем, отмечают в Рижской думе.

Единоличное решение о прерывании прав опеки в 2016 году было принято в 85 случаях. В 2014 году таких решений было 106, а в 2015 году – 94. Единоличные решения принимаются, если нарушение прав ребенка констатировали работники Полиции Рижского самоуправления, которые вечером или ночью изымают детей из семей и доставляют их в безопасное место.

В прошлом году права опеки были восстановлены 113 лицам, и это число в течение последних пяти лет остается неизменным.