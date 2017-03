Общество |

18 марта в конференц-центре отеля Radisson Blu Hotel Latvija откроется выставка, которую каждый год с нетерпением ждут школьники и их родители, студенты и молодежь – все, кто собираются учиться за рубежом на языковых курсах, в средних школах и в профессиональных колледжах, в университетах и высших школах.

“Days of International Education” – единственная в Балтии специализированная выставка, предоставляющая возможность познакомиться со всей индустрией зарубежного образования, разобраться в ней, познакомиться с лучшими предложениями лучших учебных заведений из разных стран мира.

На протяжении более 10 лет выставка является уникальной площадкой, на которой можно встретить руководителей и ведущих специалистов образовательных учреждений, задать вопросы и получить ответы на тему будущей учебы из первых рук. Выставку организуют известные в странах Балтии агентства по международному образованию Baltic Council for International Education и Meridian Group. На выставке в Риге 18 марта будут представлены более 80 учебных заведений.

Программы бакалавра и магистра

Среди участников выставки один из лучших университетов Великобритании – University of Glasgow, известный частный университет University of Law; бесспорный лидер континентальной Европы в области высшего образования – Нидерланды, представленные 5 высшими учебными заведениями; самый известный частный университет Италии – Bocconi University; одна из лучших бизнес школ Европы - IE Business School (Мадрид); University of Southern Denmark из Дании и Häme University из Финляндии; лучшие высшие школы гостиничного менеджмента и туризма швейцарской образовательной группы Swiss Education Group; ведущий университет Чехии – Charles University in Prague; университеты из Германии, а также Санкт-Петербургский Государственный Университет, Otago Polytechnic из Новой Зеландии, Southern University и Zhejiang University из Китая и другие учебные заведения, где можно получить степень бакалавра или магистра, поступить в докторантуру или пройти короткие профессиональные курсы.

Основное и среднее образование в лучших школах и колледжах

Программы основной и средней школы, а также специальные подготовительные курсы представят директора и ответственные сотрудники известных во всем мире частных и государственных школ. Например, частная школа Gordonstoun из Шотландии, которую заканчивали три поколения королевской семьи, включая принца Филиппа, герцога Эдинбургского (супруга королевы Елизаветы II), принца Чарльза, принца Эндрю и принца Эдварда. На выставке можно будет познакомиться и с другими не менее известными школами из Великобритании, Австрии, Германии, США, Канады, программы которых открывают вашим детям путь в лучшие университеты мира.

В последние годы одним из самых популярных видов проведения каникул или отпуска стали языковые курсы за рубежом. В выставке участвует одна из лучших школ английского языка Великобритании – Wimbledon School of English, о программах для школьников и взрослых в США расскажут представители Zoni Language Centre, о курсах в Канаде – Columbia International College.

Будут также представлены десятки предложений на лето для школьников от других школ: Academic Summer, Clifton College, Eastbourne College, Queen Anne’s School, Columbia International College и многих других.

В рамках выставки пройдут бесплатные семинары на темы поступления в высшие учебные заведения Великобритании, об учебе в Канаде, Чехии, Нидерландах и других странах.

Стоит отметить, что вход на выставку - бесплатный. Время ее работы: с 10.00 до 17.00 часов. Дополнительная информация и список участников: www.balticcouncil.org.