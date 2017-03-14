Twitter о повышении зарплат учителей: Шадурскис просто издевается (6)
Латвийский сегмент Twitter комментирует заявление министра образования Карлиса Шадурскиса о том, что следующее повышение минимальной учительской ставки в учреждениях общего образования может начаться с 1 сентября 2018 года.
Журналист Лива Раухвангере напоминает условия, при которых это обещание осуществимо.
«Это при условии, что будет приведена в порядок школьная сеть, а с ростом экономики увеличится и финансирование образования», - пишет она.
Tas pie nosacījuma, ka tiek sakārtots skolu tīkls un, augot valsts ekonomikai, līdzi aug arī valsts finansējums izglītībai. @ltvzinas— Līva Rauhvargere (@LiveLiva) 14 марта 2017 г.
Реплику Раухвангере комментирует пользователь Dr.No.
««Это при условии» испортило веселую новость о том, что учителям надо помучиться еще 5 лет…», - пишет он.
@LiveLiva @ltvzinas "tas pie nosacījuma" sabojā jauko ziņu, ka skolotājiem jāciešas štrunta 5 gadus...— Dr.No (@lauziC) 14 марта 2017 г.
Обещания Шадурскиса пессимистично оценивает пользователь Каспар.
«А может и не произойти…», - отмечает он.
Bet varētu arī nenotikt... :) https://t.co/GeCzd2O9X3— Kaspars (@Kaspars712) 14 марта 2017 г.
Как сообщают в Минобразования, в 2018 году ставка по сравнению с нынешней минимальной ставкой за 30 часов увеличится на 30 евро до 710 евро, свидетельствует разработанный Министерством образования и науки график повышения зарплат учителей.
Согласно графику, еще через год, то есть с 1 сентября 2019 года, минимальная зарплата за ставку может составить 750 евро, а с 1 сентября 2020 года - 790 евро. На 40 евро до 830 евро увеличится ставка с 2021 года, а в 2023 году минимальная зарплата за ставку составит уже 900 евро.
Чтобы достичь такого повышения, Министерству образования и науки до 2022 года дополнительно потребуется 103,639 млн евро. Большую часть этих средств министерство рассчитывает найти за счет оптимизации школьной сети.