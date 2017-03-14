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Латвийский сегмент Twitter комментирует заявление министра образования Карлиса Шадурскиса о том, что следующее повышение минимальной учительской ставки в учреждениях общего образования может начаться с 1 сентября 2018 года.

Журналист Лива Раухвангере напоминает условия, при которых это обещание осуществимо.

«Это при условии, что будет приведена в порядок школьная сеть, а с ростом экономики увеличится и финансирование образования», - пишет она.

Tas pie nosacījuma, ka tiek sakārtots skolu tīkls un, augot valsts ekonomikai, līdzi aug arī valsts finansējums izglītībai. @ltvzinas — Līva Rauhvargere (@LiveLiva) 14 марта 2017 г.

Реплику Раухвангере комментирует пользователь Dr.No.

««Это при условии» испортило веселую новость о том, что учителям надо помучиться еще 5 лет…», - пишет он.

Обещания Шадурскиса пессимистично оценивает пользователь Каспар.

«А может и не произойти…», - отмечает он.

Как сообщают в Минобразования, в 2018 году ставка по сравнению с нынешней минимальной ставкой за 30 часов увеличится на 30 евро до 710 евро, свидетельствует разработанный Министерством образования и науки график повышения зарплат учителей.

Согласно графику, еще через год, то есть с 1 сентября 2019 года, минимальная зарплата за ставку может составить 750 евро, а с 1 сентября 2020 года - 790 евро. На 40 евро до 830 евро увеличится ставка с 2021 года, а в 2023 году минимальная зарплата за ставку составит уже 900 евро.

Чтобы достичь такого повышения, Министерству образования и науки до 2022 года дополнительно потребуется 103,639 млн евро. Большую часть этих средств министерство рассчитывает найти за счет оптимизации школьной сети.