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На пути к эффективной и рациональной деятельности самоуправлениям предстоит устранить еще много недочетов, заявил Госконтроль, проведя ревизии оказания платных услуг и расходования ресурсов на обеспечение услуг в 20 краевых самоуправлениях Латвии.

В сообщении Госконтроля для СМИ отмечается, что во всех самоуправлениях, где проводились ревизии, были констатированы случаи превышения полномочий, когда в нарушение требований нормативных актов решения о плате за услуги принимались единолично или взималась не соответствующая решению думы плата в размере более 180 тыс. евро.

Ни в одном из проверенных самоуправлений учет расходов не велся на таком уровне, который позволил бы самоуправлению подсчитать, во сколько обходится оказание каждой услуги.

Поэтому самоуправления нередко даже не знают о подлинных нуждах и проблемах жителей, заключили ревизоры.

Закон устанавливает, какие услуги самоуправления должны обеспечить жителям, но есть и платные услуги, которые самоуправления оказывают, хотя закон этого не требует, поясняет Госконтроль.

Госконтроль провел ревизию оказания обоих видов услуг. Для принятия обоснованных решений о плате за услуги необходимо оценить, во сколько обходится оказание услуги, не выгоднее ли оказывать ее в сотрудничестве с другими самоуправлениями.

Снизить плату за услуги можно также, оптимизировав административные процессы, подчеркивают ревизоры.

Госконтроль заключил, что платные услуги, которые оказывают самоуправления, например, гостиничные услуги или услуги аренды транспортных средств или инструментов, отрицательно влияют на местную предпринимательскую среду.

Хотя самоуправления вправе оказывать эти услуги в установленном законом порядке, разумно оказывать их в тех сферах, где по объективным причинам услуги не может обеспечить предприниматель.

Оказание платных услуг иногда даже приносит самоуправлениям убытки. К тому же создается конкуренция и уменьшаются возможности местных предпринимателей заработать.

Доступность услуг сегодня все чаще обеспечивается с помощью информационных технологий, однако самоуправления не развивают эту практику, заключили ревизоры.

Госконтроль дал ряд рекомендаций по улучшению деятельности самоуправлений, чтобы они могли оказывать населению качественные, доступные и обоснованные по цене услуги.