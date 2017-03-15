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В связи с ремонтом линии электропередачи, с 15 по 30 марта будет закрыто движение транспорта по правой крайней полосе на участке от здания на ул. Ханзас, 7 до здания на ул. Ханзас, 12.

Также с 15 марта по 17 марта в связи с ремонтом водопровода, с 15 до 17 марта будет ограничено движение транспорта на улице Стабу от улицы Авоту до здания на Стабу, 86.

Компаниям, которые проводят работы, обязаны обеспечить объездной путь, установить дорожные знаки, организовать подъезд транспортных средств жителей и работников компаний, чьи дома или место работы находятся на закрытой территории, а также обеспечить движение оперативного и общественного транспорта.