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Пропавшая сегодня, 14 марта, в Огре 84-летняя пенсионерка Геновефа Орбидане, найдена в совершенно другом городе - Ницгале, где она родилась и выросла и куда сегодня отправилась, никого из близких не предупредив.

Об этом сообщила доброволец Bezvests.lv Сандра Микельсоне, которая сегодня после 23 часов вместе с руководителем Bezvests.lv Александром Фаминским ездила на поиски в сторону Огре. Волонтеры вернулись в Ригу в первом часу ночи и рассказали о прекрасном результате.

"Спасибо всем, кто помогал нам искать женщину, всем неравнодушным людям, которые делились объявлением о пропаже пенсионерки в социальных сетях, особая благодарность Александру Кашу, который откликнулся на информацию Bezvests.lv и рассказал о случайной встрече с пропавшей женщиной и сегодняшнем разговоре с ней. Именно эта информация очень помогла в поисках. И, обзвонив больницы, добровольцам почти сразу же удалось Геновефу найти. Близкие уже поехали за ней", написали поисковики.

Напомним, 84-летняя Геновефа Ообидане пропала сегодня, 14 марта 2017 года в латвийском городе Огре. Возможно, заблудилась, села не в тот транспорт.