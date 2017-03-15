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32-летняя дочь бывшего премьер-министра Латвии Эйнара Репше Мадара уже долгое время сражается с тяжелым заболеванием, а 20 марта ей предстоит перенести тяжелую операцию.

Новости о том, что Мадара, проживающая уже долгое время в Нидерландах, имеет серьезные проблемы со здоровьем появились полтора года назад, пишет apollo.lv.

Женщина часто делится своими переживаниями в соцсетях, получая необходимую поддержку от друзей и знакомых.

Сообщение о скорой госпитализации опубликовала сама Мадара на личной странице в Facebook. По ее словам, время летит и до хирургического вмешательства осталось несколько дней. Женщина не скрывает, что напугана и взволнована, но в то же время счастлива, что все наконец состоится.

Ожидаемая операция уже четвертое серьезное хирургическое вмешательство за последние два года, и, по словам Репше, не последнее.

Мадара настроена оптимистично, так как оперировать будет опытный хирург, но возможные осложнения непредсказуемы и длительное восстановление ее беспокоят.

Многие друзья и знакомые поддержали женщину, выразив надежду, что все пройдет благополучно.

Информация о проблемах со здоровьем у Мадары, которая уже несколько лет проживает в Голландии, появились полтора года назад, сообщает портал Kas Jauns.

фото: Facebook/Madara Repse