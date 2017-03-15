К выходным в Латвии вновь похолодает
Общество | 15 марта 2017 года, 12:36
В конце этой недели в Латвии ожидается пасмурная погода, а временами будет идти дождь, прогнозирует Global Forecast System.
По последним данным, в пятницу и в ночь на субботу Латвию будет пересекать обширная зона осадков, к тому же в пятницу ожидается усиление порывистого южного, юго-западного ветра. Поэтому днем не будет теплее +3 +8 градусов.
В выходные дни будет еще прохладнее, но ветер стихнет, из-за облаков будет появляться солнце, но по всей территории возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.