Общество |

В конце этой недели в Латвии ожидается пасмурная погода, а временами будет идти дождь, прогнозирует Global Forecast System.

По последним данным, в пятницу и в ночь на субботу Латвию будет пересекать обширная зона осадков, к тому же в пятницу ожидается усиление порывистого южного, юго-западного ветра. Поэтому днем не будет теплее +3 +8 градусов.

В выходные дни будет еще прохладнее, но ветер стихнет, из-за облаков будет появляться солнце, но по всей территории возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.