Общество |

Нельзя заставить врачей лишать людей жизни путем эвтаназии, считает глава Латвийской евангелическо-лютеранской церкви (ЛЕЛЦ), архиепископ Янис Ванагс.

По его словам, желание неизлечимо больных людей сделать эвтаназию по-человечески понятно, так как они хотят избавиться от страданий, пишет Kasjauns.lv. Тем не менее, с религиозной точки зрения, нехорошо уходить из жизни желая этого, подчеркнул Ванагс.

"Важно прожить всю свою жизнь", - сказал архиепископ.

Он отметил, что с моральной точки зрения нельзя требовать от врачей, чтобы они лишали людей жизни. Также вызывает беспокойство то, что в тех странах, где эвтаназия уже разрешена, замечены попытки все больше расширить список заболеваний при которых можно проводить эту процедуру. Предлагается включать в этот список психологические заболевание, разрешить принимать решение об эвтаназии не только пациентам, но и третьим лицам, а также позволить проводить эту процедуру детям.

В качестве решения проблемы Ванагс видит развитие паллиативной помощи, которая позволила бы человеку умереть без страданий, не прибегая к убийству.

Напомним, 11 марта на портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за легализацию в Латвии эвтаназии. За пять дней под инициативой подписались 795 человек.

Автором инициативы является Петерис Букс.

По его мнению, эвтаназия необходима, чтобы облегчить страдания от невыносимой боли неизлечимо больных людей или находящихся в бессознательном состоянии без надежд на выздоровление. Букс считает, что эвтаназия дает человеку возможность достойно закончить свою жизнь, не становясь в тягость себе и другим.

Букс отмечает, что эвтаназия должна быть обоснована диагнозом и добровольна и происходить по собственной просьбе больного или его близких, если больной находится без сознания и без надежды его вернуть.