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Министерство образования и науки (МОН) готово искать компромиссы по улучшению графика повышения зарплат учителей, сообщили в министерстве.

МОН выполнит распоряжение премьер-министра Мариса Кучинскиса об улучшении графика, к тому же работа над его усовершенствованием ведется постоянно.

Как сообщалось, сегодня Кучинскис заявил, что предложенный МОН график повышения зарплат учителей не связан с планируемой оптимизацией сети школ, поэтому его придется переделать.

Он отметил, что предложенные МОН цифры реальны, но не связаны с реформой сети школ.

"Очевидно, что рост зарплат будет зависеть от той школьной сети, которую Латвия может себе позволить", - сказал Кучинскис.

Он подчеркнул, что исследование школьной сети должно быть закончено к лету. В целом от запланированного графика правительство не отстает, и 1 сентября 2018 года учителя увидят изменения в своих зарплатах.

Согласно разработанному МОН графику, следующее повышение минимальной учительской ставки в учреждениях общего образования планируется с 1 сентября 2018 года. Ставка по сравнению с нынешней минимальной ставкой за 30 часов увеличится на 30 евро до 710 евро, свидетельствует разработанный Министерством образования и науки график повышения зарплат учителей.

Согласно графику, еще через год, то есть с 1 сентября 2019 года, минимальная зарплата за ставку может составить 750 евро, а с 1 сентября 2010 года - 790 евро. На 40 евро до 830 евро увеличится ставка с 2021 года, а в 2023 году минимальная зарплата за ставку составит уже 900 евро.

Чтобы достичь такого повышения, Министерству образования и науки до 2022 года дополнительно потребуется 103,639 млн евро. Большую часть этих средств министерство рассчитывает найти за счет оптимизации школьной сети.