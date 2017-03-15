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В 2016 году оценка возможностей оплатить повседневные расходы жителями Латвии улучшилась, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Все больше домохозяйств в Латвии утверждают, что покрывают повседневные расходы с небольшими трудностями или сравнительно легко: в 2014 году такой ответ дали 45,6%, в 2015 - 49,7%, в 2016 - 52,8% домохозяйств.

Соответственно продолжает уменьшаться удельный вес домохозяйств, покрывающих повседневные расходы с трудом или с большими трудностями: в 2014 году их было 50,5%, в 2015 - 45,1%, в 2016 - 42,1%.

Самым низким удельный вес домохозяйств, покрывающих повседневные расходы с трудом или с большими трудностями, в прошлом году был в Риге (36%) и Курземе (38,4%), самым высоким - в Земгале ( 51,1%) и Латгале (50,6%).

На благосостояние домохозяйств существенно влияет уровень образования главного добытчика в семье. В 2016 году 62,7% домохозяйств, чей главный кормилец имел основное школьное образование или образование низшего уровня, покрывали повседневные расходы с трудом, а удельный вес домохозяйств, которые испытывали трудности с покрытием расходов и где главный кормилец имел высшее образование, был значительно ниже - 22,8%.

Самые большие трудности с оплатой повседневных расходов испытывают домохозяйства, состоящие из одного человека старше 65 лет и из одного взрослого человека с детьми.

В 2016 году жители Латвии указали, что на содержание одного члена семьи необходимо по меньшей мере 510 евро в месяц - на 27 евро (5,6%) больше, чем в 2015 году, и на 58 евро (12,8%) больше, чем в 2014 году.

В ходе исследования о доходах и условиях жизни домохозяйств в 2016 году ЦСУ опросило 6,1 тыс. домохозяйств и 11,7 тыс. респондентов старше 16 лет.