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Министр здравоохранения Анда Чакша и министр экономики Арвил Ашераденс договорились о мерах по предотвращению заболевания легионеллезом, и в ближайшее время Министерство экономики подаст на рассмотрение изменения в правилах Кабинета министров, которые регулируют санитарное обслуживание жилых домов.

Минздрав разработал предложения к правилам, которые предусматривают обязанность управляющих жилыми домами обеспечить во внутренних водопроводах домов горячую воду определенной температуры. Температура горячей воды в квартирах должна быть не ниже 55 градусов, а температура холодной воды - ниже 20 градусов. Также управляющие будут обязаны обеспечить постоянную циркуляцию горячей воды и изоляцию водопроводных труб и резервуаров.

Чтобы не допустить заболевания жильцов легионеллезом, управляющие домами должны будут регулярно проводить обследование состояния внутреннего водопровода и предотвращать факторы риска.

В свою очередь в случае обнаружения в системе водоснабжения жилого дома бактерий управляющий будет обязан немедленно предупредить об этом жильцов и сообщить о мерах, которые будут предприняты, чтобы предотвратить риск заражения.

Между тем, в большинстве жилых домов Риги может потребоваться перестройка всего теплоузла, чтобы обеспечить температуру горячей воды в квартирах не ниже 55 градусов. Об этом заявила представитель муниципального предприятия Rīgas namu pārvaldnieks Санта Валюма.

По ее словам, во всех старых домах теплоузел технически обеспечивает такую температуру воды в момент ее выхода из теплоузла, но в зависимости от технического состояния дома, времени постройки, этажности и других условий температура поступающей в квартиры воды составляет 52, а иногда даже 49 градусов.

Введение предлагаемых Минздравом изменений к правилам вызывает много вопросов о том, как действовать управляющим домами и владельцам квартир, сказала Валюма.

"Сейчас обеспечить подачу в квартиры воды с температурой не ниже 55 градусов в большинстве домов технически невозможно. Для этого надо перестроить теплоузел, и делать это придется на деньги владельцев квартир", - пояснила она.

Владельцы квартир могут отказаться включить эти расходы в смету ремонтных работ, и непонятно, что в таком случае делать управляющему домом, отметила Валюма.

Как сообщалось, большинство случаев заболевания легионеллезом в этом году констатировано в Риге.