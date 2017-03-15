Из-за "болезни легионеров" в жилых домах Риги придется менять теплоузлы (3)

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Общество | 15 марта 2017 года, 20:34

Министр здравоохранения Анда Чакша и министр экономики Арвил Ашераденс договорились о мерах по предотвращению заболевания легионеллезом, и в ближайшее время Министерство экономики подаст на рассмотрение изменения в правилах Кабинета министров, которые регулируют санитарное обслуживание жилых домов.

Минздрав разработал предложения к правилам, которые предусматривают обязанность управляющих жилыми домами обеспечить во внутренних водопроводах домов горячую воду определенной температуры. Температура горячей воды в квартирах должна быть не ниже 55 градусов, а температура холодной воды - ниже 20 градусов. Также управляющие будут обязаны обеспечить постоянную циркуляцию горячей воды и изоляцию водопроводных труб и резервуаров.

Чтобы не допустить заболевания жильцов легионеллезом, управляющие домами должны будут регулярно проводить обследование состояния внутреннего водопровода и предотвращать факторы риска.

В свою очередь в случае обнаружения в системе водоснабжения жилого дома бактерий управляющий будет обязан немедленно предупредить об этом жильцов и сообщить о мерах, которые будут предприняты, чтобы предотвратить риск заражения.

Между тем, в большинстве жилых домов Риги может потребоваться перестройка всего теплоузла, чтобы обеспечить температуру горячей воды в квартирах не ниже 55 градусов. Об этом заявила представитель муниципального предприятия Rīgas namu pārvaldnieks Санта Валюма.

По ее словам, во всех старых домах теплоузел технически обеспечивает такую температуру воды в момент ее выхода из теплоузла, но в зависимости от технического состояния дома, времени постройки, этажности и других условий температура поступающей в квартиры воды составляет 52, а иногда даже 49 градусов.

Введение предлагаемых Минздравом изменений к правилам вызывает много вопросов о том, как действовать управляющим домами и владельцам квартир, сказала Валюма.

"Сейчас обеспечить подачу в квартиры воды с температурой не ниже 55 градусов в большинстве домов технически невозможно. Для этого надо перестроить теплоузел, и делать это придется на деньги владельцев квартир", - пояснила она.

Владельцы квартир могут отказаться включить эти расходы в смету ремонтных работ, и непонятно, что в таком случае делать управляющему домом, отметила Валюма.

Как сообщалось, большинство случаев заболевания легионеллезом в этом году констатировано в Риге.

Комментарии 3
Alex1 час назад
Ой чую дело пахнет жареным !Это ж новые возможности обувать население ,под видом охрененной заботы об их здоровье !RNP наверное уже ручки потирает от такой "новости" !И правда,как поменять старые советские трубы нахаляву ?Да легко !Местные Остапы Бендеры ещё не то придумают !Русское ЖКХ недалеко вперёд ушло...
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Дмитрий 46 минут назад
Это же на сколько старым должен быть теплоузел, чтобы его менять? У нас старую элеваторную систему поменяли на новый 6 лет назад, но температура не превышает 40-45°С.
Что говорится в нормативных документах и строительных нормах?
По факту-silts udens,а в счетах-karsts udens(!),а это уже мухлеж и мошеничество коммунальщиков. Органы думают проводить проверки и заводить дела?,или все тут шито-крытой.
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Согласен21 минуту назад
Температура горячей воды начинается с 60 градусов-физика. Простых потребителей обирают все, кому не лень. У нас правоохранительные и контролирующие органы вообще есть? Пора бы и начинать работу.
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