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Фирма "ESSA PRO" отзывает партию детских кроваток ELLA 110 Sonoma Bialy польского производителя SKRZAT SP.z.o.o, размером 120x60 см, сообщает Центр защиты прав потребителей (PTAC).

Товар признан некачественным, так как его использование увеличивает риск того, что ребенок может подавиться (в момент, когда у кроватки убраны боковые решетки, существует вероятность того, что ребенок может открутить мелкие детали - крепежные пружинами решеток).

Чтобы вернуть заплаченные за товар деньги, потребителей просят вернуть товар (с чеком) в магазин Minikid.lv, который расположен в Риге на улице Матиса 8/1. Связаться можно и по телефону 28008816.