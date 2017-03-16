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Совет Фонда интеграции общества на вчерашнем заседании поддержал присвоение средств из госбюджета 23 проектам, целью которых будет укреплять связь живущих за рубежом латвийцев с родиной. Об этом сообщает nra.lv со ссылкой на Министерство юстиции.

Получившие поддержку фонда проекты должны будут предусматривать обучение латышскому языку, организацию образовательных мероприятий, например, летних лагерей или творческих мастерских для живущих в Латвии и за границей детей.

Министр юстиции Дзинтарс Расначс выразил гордость тем, что финансирование будет выделено тем проектам, которые укрепляют связь между Латвией и соотечественниками за границей, а также их принадлежность к латвийской культурной среде.

“Государственная поддержка мотивирует живущих за рубежом соотечественников, особенно молодежь активнее участвовать в латвийской повестке дня и укреплять латвийскую идентичность”, - сказал Расначс.

В целом на соответствующие цели выделено 259 000 евро. Свои проекты могут подавать зарегистрированные в Латвии или за границей общественные организации, которые представляют интересы латвийской общины.