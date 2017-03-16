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Количество заказов услуги интернет-магазина e-maxima.lv "Закажи! Приезжай! Забери!" с прошлого лета увеличилось в два раза. До сих пор услуга была доступна в четырех магазинах Maxima Latvija, а с 15 марта – восьми магазинах Maxima Latvija в Риге, сообщили в компании.

Услуга "Закажи! Приезжай! Забери!" означает, что клиент совершает заказ в интернет-магазине, в удобное для себя время приезжает в магазин и получает свои покупки, таким образом экономя время. С 15 марта дня услуга "Закажи! Приезжай! Забери!" доступна в восьми магазинах Maxima Latvija в Риге – на ул.Слокас, 115, К.Улманя гатве, 88a, ул.А.Деглава, 67, ул.Мукусалас, 73, Виенибас гатве, 113, ул.Бикерниеку, 143, ул.А.Сахарова, 20a и ул.Ницгалес, 46a.

"У каждого из нас бывало такое, что в повседневной спешке не оставалось времени на семью, друзей или свое хобби. Поэтому жители все больше ищут разные возможности сберечь свое время. "Закажи! Приезжай! Забери!" – это услуга, полюбившаяся клиентам, которые очень заняты, и не всегда у них есть возможность находиться дома для получения заказанных продуктов, а у самих нет желания и времени ходить в магазин, поэтому они, по дороге с работы домой, заглядывают в информационный центр магазина, где получают свои покупки. Жители, проживающие вне зоны доставки интернет-магазина, также оценили эту услугу, позволяющую получать подготовленные для них покупки в одном из восьми магазинов Maxima Latvija, – отметила руководитель интернет-магазина e-maxima.lv Санита Берзиня.

По ее словам, данной услугой главным образом пользуются женщины, которые уже распланировали и семейное меню, и повседневные работы, и даже маршрут на выходные дни.

Клиенты, пользующиеся услугой "Закажи! Приезжай! Забери!", чаще выбирают приобретение фруктов и овощей, молочных продуктов, а третьей крупнейшей группой покупок являются различные товары для малышей.