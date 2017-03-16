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Координационный штаб «Тотального диктанта» в Латвии приглашает всех желающих на новое открытое занятие по русскому языку. Оно состоится 18 марта, в 12 часов, в конференц-зале Балтийской Международной Академии.

На занятии будут обсуждаться следующие темы: правописание и пунктуационное оформление вводных слов, правописание приставок «при-» и «пре-», а также другие вопросы, связанные с орфографией и пунктуацией.

Организаторы просят взять с собой ручку – в рамках занятия будет написан пробный диктант под названием «Великий диктатор», автором которого является Галина Юзефович.