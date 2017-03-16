Общество |

Сегодня в центре Риги пройдут мероприятия дня памяти латышских легионеров.

Традиционно самым многочисленным мероприятием будет шествие Лимбажского отделения организации Daugavas Vanagi Latvijа от церкви Иоанна к памятнику Свободы с возложением цветов. Оно пройдет с 11 до 13 часов.

С 7 до 13 часов на площади у памятника Свободы будет проходить собрание "Общества в поддержку национальных воинов", на котором будет разъясняться история латышского легиона.

Собрание на площади у памятника Свободы планировал провести и Латвийский антинацистский комитет, который почтит память жертв Waffen SS и осудит преступления легионеров. Исполнительный директор Риги Юрис Радзевич установил для этого мероприятия другое место проведения - Бастионную горку. Также организаторам запрещено использовать звукоусилительную аппаратуру во время шествия Daugavas Vanagi Latvijа.

Организация Ceturtа atmoda с 11 до 14 часов проведет у посольства Германии митинг солидарности с немецкой антифашистской организацией VVN-BdA, которая требует у правительства Германии выразить осуждение депутатам Сейма и Рижской думы, принимающим участие "в провокациях против Латвии". По распоряжению Радзевича мероприятие пройдет не у здания посольства, а напротив.

С 17.30 до 19 часов собрание в память погибших в гетто и концлагерях проведет Алла Березовская.

16 марта Полиция безопасности будет работать в усиленном режиме, а Госполиция - по специально утвержденному плану. На площади у памятника Свободы будут установлены желтые заградительные барьеры.

Мероприятия памяти легионеров пройдут в Лестене Тукумсского края. В 13 часов в лютеранской церкви состоится концерт, а в 14 часов пройдет минута памяти на братском кладбище.

В 15.30 в Лестенском народном доме будет показан фильм "Хроника Мелании".

Напомним, премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК) не планирует участвовать в мероприятиях 16 марта у памятника Свободы и призывает к этому и других министров.

Большинство министров Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK (VL-TB/LNNK) планируют принять участие в мероприятиях 16 марта в Лестене, а министр юстиции Дзинтарс Расначс возложит цветы к памятнику Свободы "в свободное от работы время".

16 марта не является в Латвии официальным памятным днем - мероприятия памяти противозаконно призванных в нацистскую армию граждан Латвии проходят в частном порядке.