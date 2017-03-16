В Риге и Лестене проходят мероприятия дня памяти легионеров (20)
Сегодня в центре Риги проходят мероприятия дня памяти латышских легионеров.
Традиционно самым многочисленным мероприятием будет шествие Лимбажского отделения организации Daugavas Vanagi Latvijа от церкви Иоанна к памятнику Свободы с возложением цветов. Оно пройдет с 11 до 13 часов.
С 7 до 13 часов на площади у памятника Свободы будет проходить собрание "Общества в поддержку национальных воинов", на котором будет разъясняться история латышского легиона.
Собрание на площади у памятника Свободы планировал провести и Латвийский антинацистский комитет, который почтит память жертв Waffen SS и осудит преступления легионеров. Исполнительный директор Риги Юрис Радзевич установил для этого мероприятия другое место проведения - Бастионную горку. Также организаторам запрещено использовать звукоусилительную аппаратуру во время шествия Daugavas Vanagi Latvijа.
В связи с этим, как радио Baltkom сообщил глава Латвийского антифашистского комитета Иосиф Корен, в этом году 16 марта комитет впервые решил не проводить никаких массовых мероприятий около памятника Свободы, однако он не исключает, что члены организации придут выразить свою позицию к Милде как частные лица.
Организация Ceturtа atmoda с 11 до 14 часов проведет у посольства Германии митинг солидарности с немецкой антифашистской организацией VVN-BdA, которая требует у правительства Германии выразить осуждение депутатам Сейма и Рижской думы, принимающим участие "в провокациях против Латвии". По распоряжению Радзевича мероприятие пройдет не у здания посольства, а напротив.
С 17.30 до 19 часов собрание в память погибших в гетто и концлагерях проведет Алла Березовская.
16 марта Полиция безопасности будет работать в усиленном режиме, а Госполиция - по специально утвержденному плану. На площади у памятника Свободы будут установлены желтые заградительные барьеры.
Мероприятия памяти легионеров пройдут в Лестене Тукумсского края. В 13 часов в лютеранской церкви состоится концерт, а в 14 часов пройдет минута памяти на братском кладбище.
В 15.30 в Лестенском народном доме будет показан фильм "Хроника Мелании".
Напомним, премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК) не планирует участвовать в мероприятиях 16 марта у памятника Свободы и призывает к этому и других министров.
Большинство министров Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK (VL-TB/LNNK) планируют принять участие в мероприятиях 16 марта в Лестене, а министр юстиции Дзинтарс Расначс возложит цветы к памятнику Свободы "в свободное от работы время".
16 марта не является в Латвии официальным памятным днем - мероприятия памяти противозаконно призванных в нацистскую армию граждан Латвии проходят в частном порядке.
И чем больше в мире зла и подлости, тем сильнее нас тянет память к ним. Тем сильнее кровь, пролитая ими за нас, взывает к нам из земли....!
Вам не понять.
Вообще-то пора заканчивать эту бодягу со "свободным от работы временем". И это касается не только министров , но и депутатов - они такие же госслужащие, получают зряплату из наших налогов. Песни про "ненормированный" рабочий день тут не прокатывают.
Министры и депутаты! хотите "трудица" сверхурочно, не справляетесь за 8 часов, - ваши проблемы.
И, чтобы "свободные художники" не сачковали, следует ввести следующий порядок контроля:
1. Установить, что рабочий день - это время с 8:15 до 17:00.
2. Каждый депутат и министр должен составить график своей работы на неделю вперёд и разместить его в сети на соответствующем сайте.
3. В своих смартфонах госслужащие обязаны включить функцию "местоположение".
4. Если госслужащий отклонился от собственного графика работы - это нарушение трудовой дисциплины, прогул.
Пора наводить порядок в госсинекурах!