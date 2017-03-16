Общество |

В связи с полученными самоуправлением Риги заявками на мероприятия во вторник, 16 марта, по указанию Рижского регионального управления Государственной полиции, с 8 утра до окончания мероприятий в случае необходимости будет ограничено движение пешеходов и транспорта:

на ул. Скарню

Яня сета

на участке улицы Калькю от улицы Шкюню до площади у памятника Свободы

на участке улицы Мейстару от улицы Амату до улицы Калькю

на участке улицы Калею от улицы Калькю до улицы Глезнотаю

на участке улицы Вальню от улицы Смилшу до улицы Глезнотаю

на бульваре З. А Мейеровица

на бульваре Аспазияс от ул. Кр. Валдемара до ул. Кр.Барона

на площади у памятника Свободы

С 00:00 до 16:00 будет запрещена остановка и стоянка транспорта, за исключением оперативного, а также в случае необходимости, оставленные транспортные средства будут перемещены в ближайшее место стоянки:

по обеим сторонам бульвара Аспазияс, на участке от улицы Театра до улицы Калькю

по обеим сторонам бульвара З.А. Мейеровица, на участке от улицы Калькю до улицы Смилшу

по левой стороне бульвара Райня, на участке от здания на бульваре Райня,9 до бульвара Бривибас (за исключением дипломатического транспорта)

на улице Скарню

на участке улицы Калькю от улицы Кунгу до площади у памятника Свободы

по обеим сторонам бульвара Аспазияс, на участке от улицы 13 января до улицы Кр. Барона

C 00:00 до окончания мероприятия, согласно указаниям Госполиции, будут установлены ограждающие барьеры на площади у памятника Свободы.

фото: Mixnews.lv