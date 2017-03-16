16 марта ограничат движение у памятника Свободы и в Старой Риге

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Общество | 16 марта 2017 года, 07:33

В связи с полученными самоуправлением Риги заявками на мероприятия во вторник, 16 марта, по указанию Рижского регионального управления Государственной полиции, с 8 утра до окончания мероприятий в случае необходимости будет ограничено движение пешеходов и транспорта:

  • на ул. Скарню

  • Яня сета

  • на участке улицы Калькю от улицы Шкюню до площади у памятника Свободы

  • на участке улицы Мейстару от улицы Амату до улицы Калькю

  • на участке улицы Калею от улицы Калькю до улицы Глезнотаю

  • на участке улицы Вальню от улицы Смилшу до улицы Глезнотаю

  • на бульваре З. А Мейеровица

  • на бульваре Аспазияс от ул. Кр. Валдемара до ул. Кр.Барона

  • на площади у памятника Свободы

С 00:00 до 16:00 будет запрещена остановка и стоянка транспорта, за исключением оперативного, а также в случае необходимости, оставленные транспортные средства будут перемещены в ближайшее место стоянки:

  • по обеим сторонам бульвара Аспазияс, на участке от улицы Театра до улицы Калькю

  • по обеим сторонам бульвара З.А. Мейеровица, на участке от улицы Калькю до улицы Смилшу

  • по левой стороне бульвара Райня, на участке от здания на бульваре Райня,9 до бульвара Бривибас (за исключением дипломатического транспорта)

  • на улице Скарню

  • на участке улицы Калькю от улицы Кунгу до площади у памятника Свободы

  • по обеим сторонам бульвара Аспазияс, на участке от улицы 13 января до улицы Кр. Барона

C 00:00 до окончания мероприятия, согласно указаниям Госполиции, будут установлены ограждающие барьеры на площади у памятника Свободы.

фото: Mixnews.lv

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