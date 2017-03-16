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На организацию Праздника песни и танца в год столетия Латвии потратят 5,942 млн евро, сообщила на заседании Совета Праздника песни и танца Эва Юхневича.

36% финансирования предусмотрено на техническое обеспечение праздничных мероприятий.

На сей раз праздник откроется шествием участников. В предыдущие годы шествие было заключительным мероприятием праздника.

15 марта Совет Праздника песни и танца утвердил бюджет и программу XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI Праздника танца.

XXVI Вселатвийский праздник песни будет проходить с 30 июня по 8 июля 2018 года, в его программу включено 32 мероприятия (18 бесплатных для посещения и 14 платных).

Напомним, количество приглашений на Праздник песни и танца в честь столетия Латвии не превысит 2% от общего количества билетов, а их стоимость составит от 2 до 65 евро.

Цель организаторов праздника - сделать его по возможности более доступным. Билеты на концерты планируется продавать и в кассах, и в интернете. Предполагается, что в рамках одной покупки один человек сможет купить не более четырех билетов на одно мероприятие - ранее этот лимит составлял восемь билетов.