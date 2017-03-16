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В конкурсе Министерства культуры на должность члена правления ГООО "Рижский цирк" победила Инара Кехре, которая является одним из учредителей фонда "Легко" и награды "Время Зиедониса".

На открытый конкурс на должность члена правления Рижского цирка было подано шесть заявок, которые оценивала специальная комиссия при Министерстве культуры.

Как сообщалось, в конце прошлого года закончился срок полномочий прежнего многолетнего директора и художественного руководителя цирка Лолиты Липински, и Минкультуры решило доверить руководство учреждением новому профессионалу, которого планировалось найти в ходе конкурса.

Минкультуры заявило, что Рижский цирк нуждается в переменах - он должен стать многофункциональным местом проведения не только цирковых, но и музыкальных, танцевальных и других представлений.

Фото/GATIS DIEZIŅŠ/LETA