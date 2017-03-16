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В организованном обществом Daugavas Vanagi Latvijа шествии от церкви Иоанна к памятнику Свободы приняли участие около 2000 человек, сообщил начальник Главного управления полиции порядка Артис Велшс. В этом году количество участников шествия по сравнению с предыдущими годами немного увеличилось, но в то же время стало меньше людей, которые пришли просто посмотреть на шествие. По словам Велшса, это облегчает работу полиции. В целом, по оценке полиции, мероприятие прошло без существенных эксцессов.

Участники шествия несли флаги Латвии, Литвы и Эстонии, многие пришли с цветами.

Как сообщили с места событий корреспонденты радио Baltkom, во время начала шествия были задержаны несколько антифашистов, среди которых и публицист Александр Гильман. Всего задержано пять человек. Двое - за сопротивление полиции, в их отношении начато административное дело. Трое задержаны за нарушение порядка проведения собраний, шествий и пикетов.

В шествии поучаствовали также несколько депутатов Сейма от объединения ВЛ-ТБ/ДННЛ, в том числе Имант Парадниекс, Райвис Дзинтарс, Янис Домбрава, а также Эйнар Цилинскис. Пришли также представители других стран, Литвы, Польши, делегация с украинской символикой несла лозунги "Крым - это Украина".

Участники шествия пели патриотические песни, некоторые держали в руках плакаты с надписями "Мы говорим "нет" нацизму и коммунизму" и перечеркнутые портреты Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, на которых написано "Нет режимам Гитлера и Сталина".

Небольшая заминка вышла из-за представителей организации из Германии, которые протестовали против прославления нацизма, но стражи порядка быстро увели их прочь от места шествия.

Представители организации встречали участников шествия плакатами "Защитим историю - против глорификации латышского легиона Waffen SS" и "Вспоминая холокост - мы не должны глорифицировать коллаборационистов Waffen SS".

За крики "Позор, Латвия!" во время возложения цветов были задержаны два молодых человека.

За порядком на маршруте шествия следило большое количество полицейских, а также сотрудники охранной фирмы.