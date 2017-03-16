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В рамках межкультурных программ обмена некоммерческая волонтерская организация AFS Latvija предлагает возможность стать гостевой семьей для одного из иностранных школьников, которые прибудут в Латвию уже в августе. Прием в свою семью иностранного школьника - очень ценный опыт и отличный способ, как познать другую культуру и поделиться своей культурой и ценностями.

Иностранные школьники из разных стран мира прибудут в Латвию в августе, чтобы начать учиться в одной из наших школ и провести здесь 2017/2018 учебный год. Чтобы обеспечить школьникам возможность в Латвии учиться, знакомиться с нашей культурой и языком, для молодых людей ищем семьи, которые с удовольствием приняли бы в своем доме иностранного школьника. Они приедут из таких стран, как Чехия, Италия, Венгрия, Бельгия, Таиланд, США и другие.

Как говорит координатор программ AFS Latvija Инесе Диебеле, становление приемной семьей является приобретением для каждого члена семьи. Приезжим школьникам очень нравится брать на себя роль межкультурного посла, знакомить своих новых братьев сестер с обычаями, традициями и праздниками представляемой им страны, что дает более широкие знания юным членам семьи.

"Как показывает опыт, вместе с приходом иностранного школьника все члены семьи становятся более сплоченными, потому что вместе с приемным школьником появляются различные общие занятия – начиная с готовки еды, до посещения знаменательных мест, давая иностранцу возможность открыть и оценить культурные и другие отличия", - рассказывает она.

Многолетний опыт в мире свидетельствует также о том, что большинство семей после окончания программы поддерживает с приёмными иностранными школьниками крепкие и дружеские отношения и гостят друг у друга. Иева Отаньке из Айзпуте – одна из мам, которая в прошлом году принимала парня Рокко из Италии. Как говорит она сама, это был незабываемый опыт, от которого получено много позитивных эмоций. Как один из главных плюсов становления гостевой семьей, Иева называет то, что в жизни приобрели очень хорошего друга.

Приемной гостевой семьей может стать любая семья, члены которой открыты для межкультурного опыта. Главная обязанность гостевой семьи – воспринимать школьника не как иностранного гостя, а как члена своей семьи, обеспечить его местом для проживания и питанием, а также стараться адаптировать школьника к своему укладу жизни и обычаям семьи. Это возможность показать Латвию, ее культуру и традиции другим жителям мира.

Иностранные школьники в Латвию приезжают при посредничестве Межкультурной программы некоммерческой организации AFS Latvija, которая в Латвии действует уже более 25 лет. В рамках программы по обмену цель иностранных школьников адаптироваться в новой среде, познать новую культуру и традиции, освоить латышский язык. Чтобы осуществить это, приезжие школьники живут в гостевых семьях и учатся в местных школах.

Больше информации об иностранных школьниках можно найти на домашней странице afs.lv, где имеется возможность также заполнить заявочную анкету, чтобы стать гостевой семьей.