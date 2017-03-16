46 млн евро для Северного коридора направят на Южный мост (2)
Общество | 16 марта 2017 года, 15:08
Чтобы не лишиться 46 миллионов евро из Фонда выравнивания, предназначенных для начала работ по постройке так называемого Рижского Северного коридора, Рижская дума потратит эти деньги на финансирование четвертого этапа проекта Южного моста, пишет газета Dienas Bizness.
По плану самоуправления, на эти деньги будет продолжена прокладка улицы Яниса Чаксте, от улицы Зиепниеккална до Виенибас гатве, с целью разгрузить мосты и небольшие улицы Риги от машин, едущих в елгавском направлении.
Часть суммы, также, возможно будет израсходована на перестройку улицы Даугавгривас и окрестностей моста через Булльупе.
21.01.2012 07:57
Мне интересно, почему когда в 1918 году Ленин незаконно подписывал независимость Латвии, никто не возмущался, что это не легитимная власть России была. А когда в 1940 году присоединяли, по документам все оформленно правильно, по просьбе самих трудящихся, то это все оспаривается. По моему так надо вернуть все на круги своя- признать, что и в 1918 году было незаконное получение независимости. Латыши сами никогда не боролись за свою свободу. Они ее всегда получали от кого-то. А насчет баррикад вообще смешно, пили, пели, бабки пирожки приносили, прогуливали работу и истерично визжали. Очень храбрые. Танков не дождались,собрались расходиться...Что бы продилжить тему начали мочить,как на Майдане(нужны герои-жертвы