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Чтобы не лишиться 46 миллионов евро из Фонда выравнивания, предназначенных для начала работ по постройке так называемого Рижского Северного коридора, Рижская дума потратит эти деньги на финансирование четвертого этапа проекта Южного моста, пишет газета Dienas Bizness.

По плану самоуправления, на эти деньги будет продолжена прокладка улицы Яниса Чаксте, от улицы Зиепниеккална до Виенибас гатве, с целью разгрузить мосты и небольшие улицы Риги от машин, едущих в елгавском направлении.

Часть суммы, также, возможно будет израсходована на перестройку улицы Даугавгривас и окрестностей моста через Булльупе.