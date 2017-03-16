Антифашисты у памятника Свободы почтили память замученных в концлагерях
Общество | 16 марта 2017 года, 18:17
Около 50 человек собрались у памятника Свободы в центре Риги, где почтили память погибших в Латвии в гетто и концлагерях. Участники мероприятия держали в руках фотографии погибших родственников, зажигали свечи.
Также участники раздавали прохожим буклеты, в которых написано: "Когда в центре Риги чтут память убийц и палачей, защищавших преступный гитлеровский режим, мы хотим помянуть души десятков тысяч казненных ими невинных людей.
Мероприятие прошло без инцидентов, за порядком во время него следила полиция.