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Около 50 человек собрались у памятника Свободы в центре Риги, где почтили память погибших в Латвии в гетто и концлагерях. Участники мероприятия держали в руках фотографии погибших родственников, зажигали свечи.

Также участники раздавали прохожим буклеты, в которых написано: "Когда в центре Риги чтут память убийц и палачей, защищавших преступный гитлеровский режим, мы хотим помянуть души десятков тысяч казненных ими невинных людей.

Мероприятие прошло без инцидентов, за порядком во время него следила полиция.