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На прошлой неделе интенсивность гриппа в Латвии снизилась на 37,9%, свидетельствуют данные мониторинга Центра контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ).

На предыдущей неделе в 70 включенных в мониторинг практиках семейных врачей был зарегистрирован 141 случай заболевания гриппом, еще неделей раньше - 227 случаев.

На прошлой неделе из десяти включенных в мониторинг городов обращение в амбулаторные учреждения в связи с заболеванием гриппом увеличилось только в Юрмале. Самым высоким оно было в Даугавпилсе и Вентспилсе. В больницы с гриппом на прошлой неделе было доставлено 148 человек (на 23% меньше), еще 34 человека (на 21% больше) госпитализированы с вызванной гриппом пневмонией. С начала сезона с гриппом госпитализировано 2099 пациентов.

В этом сезоне от гриппа умерли 33 человека (14 женщин и 19 мужчин).