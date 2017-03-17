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Из-за предстоящей в Финляндии забастовки авиакомпании Finnair в Хельсинском аэропорту в пятницу отменены два рейса в Ригу.

Информация на домашней странице Finnair свидетельствует, что в пятницу отменены рейсы самолетов из Хельсинки, которые прилетают в Ригу в 13.50 и 17.25, а также рейсы самолетов, время вылетов которых в Хельсинки в 14.20 и 17.55.

В остальных рейсах Finnair по маршруту Рига-Хельсинки изменений нет.

Оператор финских аэропортов Finavia сообщает, что работники аэропорта в Хельсинки в пятницу проводят забастовку, которая будет проходить с 15:00 до 19:00.

Из-за забастовки пришлось отменить свыше 90 рейсов Finnair.

Похожая забастовка уже проводилась 10 марта, забастовки также запланированы на 22, 23 и 24 марта.