Необычная находка на пляже Вакарбулли: ведется поиск владельца (5)

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Общество | 17 марта 2017 года, 08:43

Необычную находку, гуляя по пляжу в Вакарбулли, обнаружила Даце Гуге. Женщина нашла два связанных красной ленточкой женских кольца. С помощью Facebook женщина хочет найти владельца или владелицу "даров моря".

"Неожиданная находка. Может быть, у кого-то есть желание обработанные морем драгоценности вернуть обратно? Море себе не берет", - написала Даце.

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Этим постом поделилось уже более 1 248 пользователей Facebook, некоторые из них делились своими мыслями о находке.

Вот некоторые из комментариев: "Оба кольца женские...так тщательно связаны...там есть какая-то история". "Может быть таким образом был проведен какой-то ритуал...". "Выглядит, как ритуал, связанный с разводом. Дама освободилась с подаренными кольцами... Помолвочные кольца от предыдущих предложений невесты...".

Источник: nra.lv
Комментарии 5
ela- bela36 минут назад
На лесбиянок похоже. Может Литвинова с Земфирой потеряли когда в Юрмале отдыхали
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Юра54 минуты назад
Продай, купи себе чтонибудь и не парься. А как находка - интересно. :)
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Цветик33 минуты назад
Два кольца, два конца -
Идёт поиск владельцА! :)
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