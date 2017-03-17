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Необычную находку, гуляя по пляжу в Вакарбулли, обнаружила Даце Гуге. Женщина нашла два связанных красной ленточкой женских кольца. С помощью Facebook женщина хочет найти владельца или владелицу "даров моря".

"Неожиданная находка. Может быть, у кого-то есть желание обработанные морем драгоценности вернуть обратно? Море себе не берет", - написала Даце.

Этим постом поделилось уже более 1 248 пользователей Facebook, некоторые из них делились своими мыслями о находке.

Вот некоторые из комментариев: "Оба кольца женские...так тщательно связаны...там есть какая-то история". "Может быть таким образом был проведен какой-то ритуал...". "Выглядит, как ритуал, связанный с разводом. Дама освободилась с подаренными кольцами... Помолвочные кольца от предыдущих предложений невесты...".