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В Латвии самый высокий в Европе показатель рождения ВИЧ-инфицированных детей у зараженных женщин. Такие случаи можно предотвратить, если ребенка кормить специальным питанием. Об этом в интервью радио Baltkom рассказали представитель Министерства здравоохранения Яна Фелдмане и руководитель общества поддержки ВИЧ-инфицированных Agihas Андрис Вейкениекс.

"В Латвии с 1998 года таких родов было 829. На сегодняшний день на учете 72 ВИЧ-инфицированного ребенка разных возрастов. Тем не менее, динамика в этом году лучше. За два месяца родилось всего девять таких детей.", - рассказал Вейкениекс.

Он рассказал, что когда у матери рождается здоровый ребенок, существует угроза заражения через молоко матери. Для предотвращения этого заражения, существует программа выделения специальных смесей для кормления. Такая программа финансируется государством, но были перерывы, когда поддержка шла от различных фондов и пожертвований.

"Чтобы внедрить эту инициативу, мы должны были поменять правила Кабинета министров, для того чтобы Минздрав мог начать закупку смеси. Необходимо было время, чтобы найти нужное финансирование", - отметила Фелдмане.

По ее словам, по сравнению с остальной Европой в Латвии очень высокий уровень передачи инфекции от матери к ребенку.

"Если изучить статистику, то в Латвии на 829 инфицированных рожениц приходится 74 ВИЧ-инфицированных ребенка. Это очень высокий показатель, который составляет почти 8%, тогда как в странах Северной Европы он не превышает и 1%", - поясняет руководитель общества.

Оба представителя говорят о необходимости распространения информации зараженным роженицам. Основная цель проекта - это сообщать женщинам о том, как им действовать дальше, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания.

"Первый комплект специального питания вручается мамочке в роддоме, чтобы ей было чем кормить ребенка первые шесть недель. Далее матери нужно встать на учет у инфектолога. После этого назначаются первые анализы, и можно получить смеси. Очень важно, чтобы происходил постоянный мониторинг здоровья мамы и ребенка. Главное, чтобы они находились под наблюдением врача и достигались лучшие результаты. Цель проекта - это постоянное наблюдение у врача и снижение случаев, когда ВИЧ-инфекция передается при кормлении", - рассказали эксперты.

Они подчеркивают, что очень важным является именно первый год жизни малыша.

"Нужно добавить, что на протяжении всего года, пока ребенок наблюдается у врача он получает необходимое профилактическое лечение и анализы. Очень важно, чтобы эти женщины осознавали, что они рискуют не только своим здоровьем, но и здоровьем своего ребенка. Мы можем помочь такому ребенку не инфицироваться. Иначе у него будет постоянная терапия, которая очень дорогая. Она очень дорого обходится государству и налогоплательщикам. Если за этот проект мы спасем хоть одного ребенка за год - это уже хорошо", - говорит Яна Фелдмане.

Как уже сообщалось, в Латвии в среднем на 15% увеличилось число проведенных тестов на ВИЧ-инфекцию.

В Латвии у 6876 человек тесты на ВИЧ-инфекцию показали положительный результат, а до 1 ноября 2016 года было зарегистрировано 269 новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний.