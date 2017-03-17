Общество |

С приближением сезона активности клещей медики напоминают о мерах безопасности не только жителям сельской местности, но и горожанам.

Как отметила невролог Veselibas centru apvieniba Даце Берзиня, у горожан нет оснований думать, что укус клеща им не угрожает. Клещи могут обитать в городских и пригородных лесах и парках, и от риска заражения не застрахованы даже те жители города, которые, как правило, не выезжают на природу.

Медик подчеркнула, что единственный надежный способ обезопасить себя от клещевого энцефалита - вакцинация.

Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в прошлом году наблюдался резкий прирост числа случаев заболевания энцефалитом. В целом за 2016 год им заболели 230 человек, что на 61 больше, чем в 2015 году.

Чтобы защитить себя не только от энцефалита, но и от других переносимых клещами болезней, против которых нет вакцин, отправляясь на природу, нужно позаботиться о правильной, прилегающей к телу одежде, чтобы клещ не мог под нее пробраться. Также рекомендуется надевать светлую одежду, на которой клещи хорошо видны.