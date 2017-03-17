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Альтернативный путь поставки газа для Латвии может обойтись в 2,5 млрд евро, из который половину, возможно, оплатит Евросоюз. Об этом в интервью радио Baltkom заявил руководитель газовой компании Itera Latvija Юрис Савицкис.

"В Клайпеде построен терминал по приему сжиженного газа. Его объем позволяет удовлетворить потребности газа во всей Прибалтике. Это 4,4-4,5 куба метров газа. Но дело в том, что этот газ дороже трубопроводного. Конечно, хорошо, что имеется альтернативный путь поставки. В принципе, есть проект соединения через Польшу, а также проект Balticconnector, в котором, трубопровод под морем соединит Эстонию с Финляндию. Все эти проекты хороши, но они дорогие. По подсчетам экономистов, это обойдется в 2-2,5 млрд евро. Допустим, половину заплатит Европа, вторую половину придется искать нам. Значит, платить будут или потребители газа или налогоплательщики", - пояснил Савицкис.

Как уже сообщалось ранее, 3 апреля 2017 года в силу вступают новые поправки о либерализация газового рынка, которые позволят потребителям выбирать поставщика газа. На сегодняшний день Latvijas Gāze занимается закупками, хранением, передачей и продажей газа на рынке Латвии. Газовая система Латвии не соединена с системами других стран ЕС, кроме Литвы и Эстонии, и единственным поставщиком газа пока остается Россия.