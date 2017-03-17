В Муцениеки открыт новый центр для беженцев: местные жители смогут там мыться (6)

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Общество | 17 марта 2017 года, 18:38

Министерство внутренних дел и самоуправление Ропажского края сегодня открыли в Муцениеки обновленный центр размещения ищущих убежища, сообщает Управление по делам гражданства и миграции.

Затраты на проект составили 1,8 млн евро. В отремонтированном здании имеется также многофункциональный центр для местных жителей, где будут проводиться кружки, спортивные занятия, различные культурные и образовательные мероприятия.

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Здесь будут работать библиотека, проходить консультации социальных работников и юриста самоуправления, а малообеспеченные жители поселка смогут бесплатно принять душ и постирать одежду. Многофункциональный центр имеет отдельный вход.

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До апреля в корпусе для ищущих убежища будут продолжаться работы по благоустройству, а многофункциональный центр для жителей поселка открыт уже сейчас.

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В январе прошлого года правительство выделило МВД 3,1 млн евро на расширение центра для размещения ищущих убежища, а летом для строительства мультифункционального центра - еще 378 тыс. евро. В Муцениеки еще продолжается перестройка двух корпусов центра для беженцев и котельной.

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Скриншоты LNT

Комментарии 6
леший48 минут назад
КВН отдыхает----беженцы пустят латышей--- помыться!===Гы-Гы-Гы===а ещё беженцы допустят латышей до кастрюли с кашей!
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каджич45 минут назад
"смогут там мыться".Ну.тогда хорошо.что беженцы появились.именно блогадаря им .наконец. жители Муциниеков помояться.Хм.27 лет не мылись???
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Михаил Месиер43 минуты назад
флэш-моб====беженцы кормят на улице кашей местное население-----науду нау, но ВЫ держитесь----приговаривают беженцы
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