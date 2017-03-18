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В прошлом году после применения дисциплинарного наказания уволено 11 сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Как рассказал на заседании комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией начальник ГПСС Оскар Аболиньш, часть наказанных явилась на службу в нетрезвом состоянии, некоторые пьяными вели автомобиль.

По собственному желанию в прошлом году из ГПСС уволились 52 человека, а 73 вышли на пенсию.