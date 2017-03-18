О том, что библиотека имени Николая Задорнова переживает не лучшую пору стало известно во время проведения Международной книжной ярмарки в Риге.

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И вот теперь информация подтвердилась - одна из самых популярных среди русскоязычных читателей площадка закрывается из-за отсутствия финансирования. Журналист Наталья Севидова опубликовала у себя в ленте: "Зашла сегодня в библиотеку Задорнова. А они – на чемоданах. Точнее – на узлах и мешках.

Денег искали у кого только можно, никто не дал. Михаил Николаевич тоже больше не тянет эти расходы – при нынешнем курсе рубля. Рижская Дума тоже отказала. Немножко дает только правительство Москвы, но на аренду помещений этого не хватает. Вот и пакуются – переезжают в какую-то маленькую комнатку возле Вантового моста, а книги частично раздают по библиотекам и читателям. Жаль. Хорошее место было, удобное, уютное. И новинок у них много, и классика, история, мемуары, беллетристика, детская литература, книги по искусству... Масса отличных изданий! А сколько там творческих встреч проходило, какие люди приезжали! А выставки живописи?"

Заведующая библиотекой Ирина Тарутина: "Ходили, писали, просили --некоторые даже не ответили. Ходили слухи, что будто нам предлагали помещения в Центральной городской библиотеке. Мы специально туда позвонили и получили ответ: "Мест нет!"".

Напоминаем, что библиотека открыта 5 декабря 2009 года Михаилом Задорновым при поддержке бизнесмена Игоря Малышкова и Алексея Шейнина, тогда владельца издательского дома "Петит".

Игорь Малышков выделил под читальные залы 400 кв.м. в доме, который был построен еще отцом Эйзенштейна, издательство «АСТ» подарило библиотеке 20 000 книг, а сам Михаил Задорнов называл себя "режиссером помещения" - здесь стояла мебель его собственного дизайна. Библиотека пользовалась большой популярностью среди читателей всех возрастов, использовалась для творческих встреч и выставок. Но теперь, видимо, все это осталось позади.