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С 19 по 24 марта в военной школе инструкторов в Цесисе будет работать лагерь яунсаргов, во время которого Центр рекрутирования и отбора будут искать кандидатов для дальнейшей учебы в Национальной академии обороны. Подобный лагерь организовывается уже в четвертый раз.

В этом году в отборе участвует более 40 яунсаргов, которые учатся в 12 классе школы и хотят стать офицерами латвийской армии. Главная цель — отобрать лучших кандидатов для Академии обороны.

В свободное от школы время яунсарги будут проходить несколько проверок на физическую подготовку, психологическое устойчивость, лидерские качества и хорошее знание английского языка. Планируется, что в следующем году учебу в Академии обороны начнут 120 человек.

В настоящий момент членами Яунсардзе в Латвии являются 8166 детей и подростков.