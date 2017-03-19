Старшеклассники начали подготовку к учебе в Академии обороны (7)

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Общество | 19 марта 2017 года, 14:11

С 19 по 24 марта в военной школе инструкторов в Цесисе будет работать лагерь яунсаргов, во время которого Центр рекрутирования и отбора будут искать кандидатов для дальнейшей учебы в Национальной академии обороны. Подобный лагерь организовывается уже в четвертый раз.

В этом году в отборе участвует более 40 яунсаргов, которые учатся в 12 классе школы и хотят стать офицерами латвийской армии. Главная цель — отобрать лучших кандидатов для Академии обороны.

В свободное от школы время яунсарги будут проходить несколько проверок на физическую подготовку, психологическое устойчивость, лидерские качества и хорошее знание английского языка. Планируется, что в следующем году учебу в Академии обороны начнут 120 человек.

В настоящий момент членами Яунсардзе в Латвии являются 8166 детей и подростков.

Комментарии 7
Крик1 час назад
Да, путь в мастера на производствах закрыт, зато норматив по рытью окопов в свободном доступе. Вот и все "технологические удовольствия".
К сведению: Латвия за время своей второй 25 летней "независимости" потеряла льдьми более 700000 тыс., человек, что соответствует сегодняшнему числу проживающих постоянно в Эстонии.
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wolf1 час назад
Les virublen budut uchitj v moh zakapivatsja, kogda vsjo pojdjot ne tak
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раньше1 час назад
Их обзывали,хитлерюгентами,и гибли при взятии Ниметчины один в секунду,ради этих секунд жизни своего фюрерса.(ху ир в латвии мусу фюрерс? )
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