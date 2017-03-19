Старшеклассники начали подготовку к учебе в Академии обороны (7)
С 19 по 24 марта в военной школе инструкторов в Цесисе будет работать лагерь яунсаргов, во время которого Центр рекрутирования и отбора будут искать кандидатов для дальнейшей учебы в Национальной академии обороны. Подобный лагерь организовывается уже в четвертый раз.
В этом году в отборе участвует более 40 яунсаргов, которые учатся в 12 классе школы и хотят стать офицерами латвийской армии. Главная цель — отобрать лучших кандидатов для Академии обороны.
В свободное от школы время яунсарги будут проходить несколько проверок на физическую подготовку, психологическое устойчивость, лидерские качества и хорошее знание английского языка. Планируется, что в следующем году учебу в Академии обороны начнут 120 человек.
В настоящий момент членами Яунсардзе в Латвии являются 8166 детей и подростков.
К сведению: Латвия за время своей второй 25 летней "независимости" потеряла льдьми более 700000 тыс., человек, что соответствует сегодняшнему числу проживающих постоянно в Эстонии.