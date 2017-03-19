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В течение года уменьшились опасения населения об угрозе международного терроризма в Латвии, свидетельствует опрос SKDS.

На вопрос, угрожает ли Латвии международный терроризм, 39% дали положительный ответ. В прошлом году так ответили 50% опрошенных. 46% считают, что в Латвии угрозы международного терроризма нет. В прошлом году такой ответ дали 37% респондентов.

Еще 15% не смогли дать ответа на поставленный вопрос.

В опросе принимали участие 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.