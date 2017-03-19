Люди стали чаще жаловаться в KNAB (3)
Общество | 19 марта 2017 года, 18:01
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) рассмотрело в прошлом году 165 заявления от лиц о возможной коррупции, и это на 28 больше, чем годом ранее, сообщается в отчете бюро за 2016 год.
В связи с этими заявлениями в бюро начата 51 ведомственная проверка, и в 45 случаях принято решение отказать в возбуждении уголовного процесса, а в остальных случаях заявители получили ответы или заявления были переданы другим инстанциям.
В прошлом году KNAB направило прокуратуре для уголовного преследования 14 уголовных процессов против 35 лиц, а 14 процессов решено было прекратить.
Нашли кому жаловаться, это же крыша государства. КНАБ я думаю всех чинуш прикрывает, ну конечно кто в общаг платит. Так что жаловаться можете разве что богу.
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Стукачи к весне группируются и объединяются в формирования. Думаю у них скоро появится свой профсоюз.
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На то он и КНАБ,чтоб кого-то KNABat.Не зря выбрал птицу.А он почему не в клетке? Ведь птичий гриб прилетает.
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