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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) рассмотрело в прошлом году 165 заявления от лиц о возможной коррупции, и это на 28 больше, чем годом ранее, сообщается в отчете бюро за 2016 год.

В связи с этими заявлениями в бюро начата 51 ведомственная проверка, и в 45 случаях принято решение отказать в возбуждении уголовного процесса, а в остальных случаях заявители получили ответы или заявления были переданы другим инстанциям.

В прошлом году KNAB направило прокуратуре для уголовного преследования 14 уголовных процессов против 35 лиц, а 14 процессов решено было прекратить.