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В связи с ремонтом водопровода с 20-го по 23 марта ограничат движение для транспортных средств по ул. Элизабетес на участке от ул. К. Барона до ул. Марияс.

Компании, осуществляющие работы, обязаны обеспечить объездной путь, установить дорожные знаки, организовать подъезд транспортных средств жителей и работников компаний, чьи дома или место работы находятся на закрытой территории, а также обеспечить движение оперативного транспорта.